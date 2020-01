Megy a gyűlölködés

Két Sri Lanka-i vendégmunkás miatt áll a bál a székelyföldi Ditróban

A helyi pékség által alkalmazott két Sri Lanka-i vendégmunkás megjelenése tartja lázban napok óta a székelyföldi Ditró község lakosságát. A polgármester szombatra falugyűlést hívott össze az ügy megvitatására - közölte szerdán a Székelyhon.ro portál.



Az 5500 lakosú, 98 százalékban magyarok által lakott gyergyószéki nagyközségben két héttel ezelőtt állt munkába két Sri Lanka-i pékmester, akiket a pékséget működtető helyi vállalkozó munkaközvetítő cég segítségével szerződtetett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben megfelelő munkaerőt. A római katolikus vallású, de sötét bőrű pékeket bevándorlóknak tekintette a község lakossága, és ellenségesen viszonyult hozzájuk.



Helyi kezdeményezők az egyik közösségi portálon "Migránsmentes Ditrót akarunk" elnevezéssel hoztak létre csoportot, amelyben indulatos vita kezdődött az idegenek ditrói jelenlétéről. Olyan is volt, aki azt kívánta, hogy "irtsák ki" a jövevényeket. A pékséget működtető cég, látván az ellenséges hangulatot, a szomszédos Gyergyószárhegyre költöztette a vendégmunkásokat. A cégvezető azonban közölte: nem mond le a szakképzett munkásokról, sőt, már szerződést is kötött egy további Sri Lanka-i és négy nepáli pékmesterrel. Kijelentette: nem érti a felháborodást, hiszen korábban dolgoztak már a pékségben magyarországi, svájci és ukrán pékmesterek is, őket azonban nem kifogásolta a közösség.



A pékség egyébként mintegy száz személynek ad munkát a településen.



Szerda délután több tucat tiltakozó a helyi római katolikus templomban gyűlt össze, ahonnan a helyi művelődési ház udvarára, majd a polgármesteri hivatalhoz vonult. Azt kérték: a polgármester kezdeményezzen helyi népszavazást, és akadályozza meg, hogy a község területén vendégmunkásokat alkalmazzanak. A kérdés a helyi önkormányzati testület szerdai ülésén is napirendre került.



Puskás Elemér polgármester sajnálatosnak tartotta, hogy egyesek összekeverik a migrációt a vendégmunkával, és meglepőnek találta, hogy a vita mennyire megosztotta a közösséget. Kijelentette: a helybéliek ugyanilyen lendülettel kezdeményezhetnék a "szemétmentes Ditrót", a "családon belüli erőszakmentes Ditrót" vagy a "falopásmentes Ditrót" is, amiként a "migránsmentes Ditrót" kezdeményezték. Egy felszólaló fontosnak tartotta megjegyezni, hogy "nem kell a ditróiaknak új kultúra", ugyanis elegendő az övék, a munkaerőt pedig "meg kell fizetni".



A polgármester végül falugyűlést hívott össze szombat délelőttre a téma megvitatására.