Koronavírus - A Kínával szomszédos orosz régiók szüneteltetik a határátkelést

Ideiglenesen beszüntette a határátkelést a Kínával szomszédos három orosz régió, az orosz turistairodák pedig leállították a kínai csoportok fogadását. 2020.01.28 12:33 MTI

A kínai hatóságokkal egyetértésben, a habarovszki, az amuri és a zsidó autonóm régió határán bevezetett intézkedés egyes források szerint február 1-jéig, mások szerint február 7-ig lesz érvényben. Igaz, kedden, a két ország illetékeseinek megállapodása alapján Blagovescsenszk és Hejhe között ideiglenes "ablakot" nyitottak meg 169 személy, köztük hat lakhatási engedéllyel rendelkező kínai oroszországi repatriálására.



A pekingi orosz nagykövetség szerint a karantén miatt mintegy 140 orosz állampolgár rekedt a járvány gócpontjának számító Hupej tartományban. Az orosz diplomaták tárgyalásokat folytatnak elszállításukról, ám a kínai hatóságok a külföldi állampolgárok esetében is ragaszkodnak a megelőző intézkedések betartásához.



Az orosz fogyasztóvédelmi hatóság (Roszpotrebnadzor) kedden közölte, hogy eddig 103 olyan, légúti fertőzésben megbetegedett személyt vizsgáltak meg, akikről feltételezték, hogy betegségüket a vuhani eredetű koronavírus okozta. A gyanú a vizsgálatok során egyetlen esetben sem nyert megerősítést.



A moszkvai polgármesteri hivatal kedden operatív stábot állított fel az illetékes fővárosi és a szövetségi szervek tevékenységének összehangolására a koronavírus terjedésének megakadályozásában. A testület megkülönböztetett figyelmet fordít a szállodákra és más, turisták által gyakran látogatott intézményekre. Előző nap Mihail Misusztyin miniszterelnök egy hasonló országos szintű stáb felállítását rendelte el, olyan tárcák képviselőinek részvételével, amelyeknek szerepük lehet egy esetleges járvány megfékezésében.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden felvette a Vektor virológiai és biotechnológiai labort azon európai intézmények listájára, amelyek támogatják munkáját a vuhani koronavírus okozta megbetegedés azonosításában. A Vektor korábban közölte, hogy ennek diagnosztizálására két tesztrendszert is kidolgozott.