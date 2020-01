Egészségügy

Koronavírus - További 20 amerikai repülőtérre terjesztették ki a Kínából érkezők vizsgálatát

2020.01.28 07:36 MTI

Kiterjesztették további húsz amerikai repülőtérre a Kínából érkező utasok egészségügyi vizsgálatát - jelentette be hétfőn este az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC).



A CDC közölte: nemcsak megnövelik az érintett repülőtereken dolgozó egészségügyi szakemberek létszámát, hanem bővítik a karanténhoz szükséges helyiségek számát is.



Korábban csak azon az öt repülőtéren volt egészségügyi ellenőrzés, ahová kifejezetten a közép-kínai Hupej tartományból érkeztek utasok. E tartomány fővárosa Vuhan, ahonnan a koronavírusos megbetegedések terjedni kezdtek. Az elkövetkező napokban már minden olyan amerikai légikikötőben megkezdik az ellenőrzést, ahová Kína bármelyik részéről érkeznek járatok.



A CDC módosította korábbi közleményét, és hétfőn este már arról számolt be, hogy az Egyesült Államok 26 tagállamában 110 embert vizsgálnak koronavírusos fertőzés gyanújával. A korábbi információk még arról szóltak, hogy 22 tagállamban 63 gyanús esetet vizsgáltak. Eddig öt esetben diagnosztizálták a betegséget.



Anthony Fauci, az Egyesült Államok allergiás és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézetének vezetője újságíróknak hétfőn este arra panaszkodott, hogy a kínai hatóságoktól és szakemberektől még mindig nem eléggé gyorsan és nem közvetlenül jutnak el az információk az amerikai hatóságokhoz és járványügyi szervekhez.



Utalva a kínai egészségügyi miniszter vasárnapi nyilatkozatára, miszerint a vírushordozók már azelőtt fertőzhetnek, hogy megjelennek rajtuk a betegség tünetei, Fauci leszögezte: "tényleg tudnunk kell, mi a tudományos alapja annak, hogy a vírus már a szimptómák megjelenése előtt fertőzhet. Szükségünk van ezekre az adatokra".



Fauci ugyanakkor megjegyezte: Kína ma sokkal átláthatóbban és gyorsabban cselekszik, mint 2003-ban, a SARS-vírus okozta járvány kitörésekor.