Ukrán repülő

Már bebörtönöztek valakit az ukrán gép lelövése miatt

Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter szombaton közölte, már börtönben van az az ember, aki felelős az iráni légvédelem által lelőtt ukrán utasszállító január 8-ai katasztrófájáért.



Börtönben van az az ember, akik tévedésből lelőtte az ukrán gépet – idézte az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség a minisztert. Zaríf mást nem árult el róla.



Arról eddig még egyeáltalán nem érkeztek hírek, hogy az iráni hatóságok bárkit is felelősségre vontak volna a történtek miatt, emlékeztetett az MTI.



A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó gépe január 8-án, röviddel a felszállás után zuhant le, a gépen tartózkodó 176 ember meghalt. Irán a katasztrófa után napokig tagadta, hogy rakétatalálat érte a gépet.



Teherán először azt ismerte be, hogy a Forradalmi Gárda légvédelmi egysége véletlenül lőtte le a gépet, majd azt is, hogy két, rövid hatótávolságú, orosz gyártmányú légvédelmi rakétával.



Az ukrán sajtó szombati hírei szerint az Izraelben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta egy interjúban: már a tragédia utáni napokban tudta, hogy a katasztrófa legvalószínűbb oka rakétatalálat volt, de szilárd bizonyítékok hiányában erről nem beszélhetett nyilvánosan.



Szavai szerint a hír hallatán azonnal felkereste az ukrán áldozatok hozzátartozóit, és közölte velük: százszázalékos biztonsággal mondhatja, hogy nem műszaki hiba, és nem a személyzethez tartozó hozzátartozóik tévedése vezetett a katasztrófához.



Oroszország 2017-ben adott el Iránnak 29 darab TOR-M1 rövid hatótávolságú légvédelmi üteget. A fegyvereket a Szovjetunióban fejlesztették ki repülőgépek és irányított rakéták lelövésére. Lánctalpas járműre szerelték, amely radart és nyolc rakétát szállít. A TOR hatótávolsága 12 kilométer, és legfeljebb 6 kilométeres magasságban repülő célpontok lelövésére alkalmas.