Állatvédelem

270 ketrecbe zsúfolt kutyát mentett meg a spanyol rendőrség - videó

Kétszázhetven kis termetű kutyát, többségében csivavákat és törpespicceket mentett ki a spanyol rendőrség két szaporítótelepről Madrid külvárosi részén. 2020.01.25 09:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A razzia során a hatóságok öt embert letartóztattak. Ketten közülük állatorvosok, akik lepecsételt okmányok kiállításával és a kutyák mikrochipelésével járultak hozzá az illegális tevékenységhez.



Az állatok nagy részét ketrecekbe zsúfolva, rossz egészégi állapotban találták a rendőrök. A hatóságok két újságpapírba csomagolt, lefagyasztott kutyatetemet is találtak.



A szaporítók elvágták néhány állat hangszálait is, valószínűleg azért, hogy az ugatásukkal ne hívják fel magukra a szomszédok figyelmét.



Az illegális telepek üzemeltetői Európa egyik legnagyobb csivava- és törpespicc-értékesítői voltak. A kutyákat a közösségi oldalakon kínálták eladásra és Spanyolország-szerte értékesítették őket.



A rendőrség szerint a csoport több mint 2 millió euró profitra tett szert nagyjából egy évtized alatt.



A kutyákról most különböző állatvédelmi szervezetek gondoskodnak, amíg a bíróság dönt a sorsukról.