Terror

Lövöldözés Németországban - hat halott

Tüzet nyitott egy tettes a németországi Nürnbergtől nyugatra fekvő kisvárosban, a Baden-Württemberg-i Rot am See településen. A helyi média hat halottról, több sérültről is tudósított. A rendőrség, amely további járőröket küldött a helyszínre, azt állítja, hogy a tettest már letartóztatták. Pontos információk még nem állnak rendelkezésre, sok minden változhat, tisztázódhat a nap végére.