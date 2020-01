Oroszország

Putyin: Oroszországban nem célszerű áttérni a parlamenti kormányzásra

"Jobb nem kísérleteznünk" - mondta, hozzátéve, hogy a parlamenti kormányzásban sokszor "működési zavarok" lépnek fel.



Úgy vélekedett, hogy az elnöki kormányzati rendszerről a parlamentire való áttérés eleméletileg lehetséges, de nem célszerű. Indoklása szerint Oroszországban, mivel hatalmas területű, sokvallású és soknemzetiségű ország, "erős elnöki hatalomra" van szükség.



Az elnök szerint - aki múlt héten a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyát is érintő alkotmánymódosítást kezdeményezett - a parlamenti kormányzás normális működéséhez az szükséges, hogy a politikai struktúra az országban régóta fejlődjön, mint Európában, ahol néhány politikai párt évszázados múltra tekinthet vissza.



"Nálunk pedig a pártok rendszerint konkrét emberhez kötődnek" - hangoztatta.



Példaként a Vlagyimir Zsirinovszkij által irányított, nevével ellentétben valójában konzervatív-nacionalista irányultságú Oroszország Liberális Demokrata Pártját hozta fel, kételyét fejezve ki azzal kapcsolatban, hogy ez a politikai formáció működőképes lenne-e a vezetője nélkül.



Felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy egyes parlamentáris köztársaságokban akár fél évig is elhúzódik a kormányalakítás.



"El tudják képzelni, hogy Oroszország fél évig kormány nélkül maradjon? Katasztrófa" - fogalmazott Putyin, aki szerint az ilyesmi elképzelhetetlen, és "kolosszális kárt okozna az államnak".



Negatív jelenségként értékelte azt is, hogy olykor olyan pártok lépnek koalícióra, amelyek eltérő nézeteket vallanak a céljaik elérését szolgáló eszközökről. Mint mondta, nyugati szakértők is elismerik, hogy a parlamentarizmus válságos időszakot él át, és annak megújításán, hatékonyabbá tételén gondolkodnak.



Putyin a nap folyamán később, egy másik, Szocsiban tartott fórumon arról beszélt, hogy Oroszországban egy, az államfő felett álló "mentor" személyének bevezetése kettős hatalomhoz vezetne, ami "pusztító" lenne az ország számára.



Az orosz vezető az azt firtató kérdésre válaszolt, hogy elnöki mandátumának 2024-ben esedékes lejárta után nem kíván-e a maga számára egyfajta stabilizáló funkciót létrehozni azt átmenet időszakára, szingapúri vagy kazah mintára.



"Amit ön javasol, aláássa az elnökség intézményét. Úgy gondolom, hogy egy olyan ország számára, mint amilyen Oroszország, ez elfogadhatatlan" - fogalmazott feleletében Vlagyimir Putyin.