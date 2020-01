Rémisztő túlvilági kapcsolat

Nagy karmolással az arcán ébredt egy baba, a szülők visszanézték a bébiőr felvételeit - hátborzongató videó

Döbbenetes felvételt osztott meg egy fiatal házaspár az amerikai Michigan államból. Kislányuk, a pár éves Lilly karmolásokkal az arcán ébredt, amit láthatóan nem ő maga okozhatott aprócska kezével. A szülők visszanézték a babamonitor felvételeit, és akkor döbbentek meg igazán. Egy férfialak suhan el a kislány mellett. A szülők biztosak abban, hogy szellemekkel teli a házuk, ezért kihívtak egy erre szakosodott nyomozócsapatot, akik paranormális aktivitást mértek. A speciális eszközökkel rögzített audiofelvételen szó szerint azt hallani hogy: "Oh here we go". A szülők pánikszerűen menekülnek az otthonukból, elköltöznek, mert szerintük a kislány sérüléseit a szellem okozhatta. Már csak az a kérdés, valóban ez látható és hallható a felvételeken, vagy egy jól kitalált hoax terjed a világban?