Állatvédelem

Puszta kezével fojtotta meg a lakott területre merészkedő prérifarkast, miután megpróbálta a kétéves gyermekét elmarni

Figyelmeztetést adott ki a minap az USA-ban található New Hampshire állam Kensington-i rendőrsége, hogy prérifarkasok kószálnak a településen, mindenki legyen nagyon óvatos.



Nem csoda, hiszen nem sokkal előtte egy férfi puszta kézzel fojtott meg egy állatot, aki a városban kószálva elragadta kisfiát.



A helyeik hősként ünneplik az apát, hogy képes volt csupasz kezével megölni az állatot, hogy megmentse a gyermekét.



Történt ugyanis, hogy Ian O'Reilly hétfő reggel feleségével és három gyermekével sétált, amikor az állat kifutott az erdőből, és megragadta kétéves fiának a kabátját. A férfiban azonnal felébredt a védelmező erő, megrúgta az állatott, majd puszta kézzel megfojtotta - mondta Scott Cain rendőrfőnök.



Az apa azt mondta a helyi televíziónak, hogy ösztönösen reagált és az adrenalin, ami elárasztotta, tette lehetővé, hogy az állatot a földre szorítsa, majd 10 perc birkózás után végül megfojtsa.



"Elmenekülni nem tudtunk, azonnal cselekednem kellett. Szerencsére sikerült a karomat a nyaka köré tekernem" - mondta a férfi, akit így is megharapott az állat a karján és a mellkasán, amire veszettsége elleni oltást is kapott.