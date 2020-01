Illegális bevándorlás

Nagy-Britanniába tartó migránsok estek a tengerbe Belgium partjainál

Tengerbe esett migránsokat keresnek az Északi-tengerben a nyugat-belgiumi De Panne város közelében, tíznél többen is a vízben lehetnek kedd hajnal óta. 2020.01.21 11:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Carl Decaluwé, a nyugat-flandriai régió kormányzójának tájékoztatása szerint legalább 14-15 migráns még napfelkelte előtt indult útnak, hogy csónakon keljen át a tengeren Nagy-Britanniába.



Csónakjuk azonban felborult. Az utasok közül ötnek sikerült elérni a partokat, többi társukat a hatóságok még késő délelőtt is nagy erőkkel keresték.



A kormányzó elmondta, igen ritka, hogy a migránsok csónakon próbáljanak átjutni a szigetországba Belgiumból. Ilyen kísérleteket eddig leginkább Franciaországból jelentettek. Emiatt mindazonáltal a járőrözést és az ellenőrzéseket már jó ideje megerősítették. A belgiumi tapasztalat azt mutatja, hogy a migránsok főként a zeebruggei kikötőbe igyekeznek, ahol a Nagy-Britanniába induló kereskedelmi és személyhajókra felkapaszkodva próbálnak átjutni a tengeren.



Decaluwé elmondta, a mostanihoz hasonló esetek elkerülése érdekében tovább fokozzák az erőfeszítéseket, és erről nemrégiben az érintett brit és francia megyékkel, valamint az egész világra kiterjedően működő Interpol nemzetközi rendőri szervezet migrációval foglalkozó részlegével is konzultált.



"Több erőforrást kell fordítanunk annak megakadályozására, hogy a menekültek ilyen útra vállalkozzanak. Túl veszélyes, ahogy ezt a keddi tények is bizonyítják" - fogalmazott.