Venezuelai szlovének telepedtek haza Szlovéniába

Huszonegy szlovén származású ember térhetett haza a súlyos belpolitikai és gazdasági válság sújtotta Venezuelából Szlovéniába az elmúlt két hónapban, és a repatriáció folytatódik - közölte hétfőn Olga Belec, a Diaszpórában Élő Szlovének Kormányhivatalának államtitkára.



Elmondta: hatan decemberben, 15-en januárban érkeztek.



Többen nem beszélnek szlovénül, de már tanulják a nyelvet, és jól érzik magukat, örülnek hogy békében és szabadságban élhetnek - hangsúlyozta.



Mint mondta, eddig ötvenen kérték hazatelepítésüket, és 29-en kapták meg az engedélyt, a többiek kérelmének vizsgálata folyamatban van.



Az államtitkár kiemelte: többségében fiatal családok tértek haza, és továbbra is be lehet nyújtani a kérelmet mindaddig, amíg a kormány másképpen nem dönt.



A hazatelepültek kétharmada rokonoknál lakik, míg a többieknek az állam segített a lakhatási problémák megoldásában. A hazatérők közül sokan felsőfokú végzettséggel is rendelkeznek, és különböző korúak, a legfiatalabb 5 éves - mondta Belec.



A hivatal becslései szerint közel ezer szlovén élhet Venezuelában, elvileg valamennyien jogosultak a hazatelepülésre. Ehhez különböző feltételeknek kell azonban megfelelniük, egyebek között bizonyítaniuk kell szlovén származásukat, nem lehetnek büntetett előéletűek, és "aktív kapcsolatokat kell ápolniuk Szlovéniával".



Venezuela évek óta súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészlettel rendelkező ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott.



Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) jelentése szerint az elmúlt években a mintegy 29,3 milliós lakosú Venezualából körülbelül 4 és fél millióan távoztak, és ez a szám 2020-ban 6 és fél millióra nőhet. A legtöbben a környező országokban telepednek le.