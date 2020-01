Oroszország

Medvegyev elégedett saját miniszterelnöki tevékenysége mérlegével

Megelégedéssel nyilatkozott saját csaknem nyolcévi kormányzásának mérlegéről Dmitrij Medvegyev volt orosz miniszterelnök vasárnap a Pervij Kanal állami tévécsatornának, hangsúlyozva, hogy válságos körülmények között kellett tevékenykednie.



Medvegyev, akit szerdai lemondását követően az orosz biztonsági tanács alelnökévé nevezett ki Vlagyimir Putyin államfő, és aki továbbra is a kormánypárt, az Egységes Oroszország vezetője, azt mondta, hogy "egészében véve elégedett" azzal, ahogy a kormány miniszterelnöksége alatt működött. Emlékeztetett arra, hogy első kabinetjét az egész világot sújtó recesszió idején alakította meg, és hogy súlyos csapást jelentettek a büdzsére a Krím Oroszországhoz való "visszatérítése" - a félsziget Ukrajnától történt elcsatolása - nyomán bevezetett szankciók is.



Felidézte, hogy a gazdasági büntetőintézkedések közepette a kormánynak meg kellett szerveznie az import kiváltását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a válság és a szankciók közepette sikerült megőrizni a makrogazdaság stabilitását. Mint mondta, amíg kormányzásának elején az infláció mértéke 13-ról 15 százalékra nőtt, addig mára 3 százalékra csökkent.



"Ez a legalacsonyabb infláció hazánk történetében. Ez értelemszerűen kihat az emberek szociális közérzetére" - mondta.



Az általa vezetett kormányzat legfontosabb irányvonalának a Putyin által 2018-ben meghirdetett, szociális és gazdasági téren áttörést ambicionáló nemzeti projektek megvalósítását nevezte. Úgy vélekedett, hogy az övét váltó új kabinet fő feladata a reáljövedelmek növelése lesz. Elismerte, hogy kormányfősége alatt ezek alig nőttek, amit az "összgazdasági helyzettel" magyarázott.



Kormányának lemondását Medvegyev egyfelől az orosz politikai rendszer Putyin által szerdán meghirdetett, a hatalmi ágak egyensúlyát megváltoztató "megújításával" indokolta. Mint mondta, az elnöknek "abszolút szabadnak" kell lennie az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalakor és nem kell tekintettel lennie semmilyen más tényezőre, "beleértve a kormányt is".



Másfelől az időtényezőt hozta fel indoklásul, mondván, hogy az általa a kormány élén eltöltött csaknem nyolcéves időszak "hatalmas" volt, és hogy ilyesmi első ízben fordult elő Oroszország legújabb kori történelmében.



"Egyébként egy kormány lemondásához abszolút nyugalommal kell viszonyulni, nincs benne semmi szokatlan. Ez az egész világon megtörténik, nálunk is megtörténik" - hangoztatta.



Putyin csütörtökön Mihail Misusztyint nevezte ki kormányfővé, aki korábban tíz évig állt a Szövetségi Adószolgálat élén.