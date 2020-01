Impeachment

Sztárjogászok kaptak helyet Donald Trump szenátusi perében a védők csapatában

Alan Dershowitz és Kenneth Starr személyében új jogászokkal bővült azoknak a védőknek a csapata, akik a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) jövő héten kezdődő szenátusi tárgyalásán az elnök védelmét ellátják - jelentette be Jay Sekulow, Donald Trump ügyvédje.



Közleményében Sekulow bejelentette, hogy Dershowitz alkotmányos érveket fog felsorolni az eljárás és az elnök esetleges elmozdítása ellen.



Alan Dershowitz az Egyesült Államok egyik legismertebb ügyvédje, aki pályafutása során olyan hírességeket védett, mint Mike Tyson, az erőszakkal megvádolt ökölvívó, Patty Hearst, a Hearst-sajtódinasztia elrabolt lánya vagy Claus von Bülow, a felesége elleni gyilkossági kísérlettel vádolt dán-brit milliárdos, akinek peréből film is készült.



Jay Sekulow bejelentése után Dershowitz - aki publikációiban és televíziós szerepléseiben is rendszeresen Donald Trump védelmére kel - a Twitteren azt írta: azért vesz részt az impeachment-tárgyaláson, hogy megvédje az alkotmányt, és elejét vegye "egy veszélyes alkotmányos precedens megteremtésének".



Egy másik pénteki Twitter-bejegyzésében Dershowitz emlékeztetett rá: 1998-ban ellenezte a Bill Clinton ellen indított impeachmentet, 2016-ban pedig Hillary Clintonra, a demokraták akkori elnökjelöltjére szavazott.



Kenneth Starr a Bill Clinton ellen indított eljárás republikánus ügyésze volt, aki korábban a Clinton házaspár régi, arkansasi birtokügyletét is vizsgálta.



Közleményében Jay Sekulow bejelentette, hogy a védőkhöz csatlakozik még Robert Ray független tanácsadó is, aki a Clinton elleni eljárásában az elnök elleni jelentés végleges változatát állította össze.



A kedden kezdődő szenátusi tárgyaláson így az elnököt védő jogászok csapata - a korábban már nyilvánosságra hozott Jay Sekulow ügyvéd és Pat Cipollone, a Fehér Ház tanácsadója mellett - öt főre bővült. A csoport vezetője Sekulow és Cipollone. Sajtójelentések szerint várható még, hogy Pam Biondi volt floridai államügyész is csatlakozik a védőkhöz.



A szenátusi tárgyalás kedden kezdődik meg, miután csütörtökön John Roberts, a tárgyalást vezető főbíró, az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke és a szenátus tagjai - aki a tárgyaláson az esküdtek szerepét látják el - ünnepélyes keretek között a kongresszusban letették az esküt.