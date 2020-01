Brexit

Brit nagykövet: az Egyesült Királyságban élő magyarok számára nem hoz változást a kilépés

Január 31-e, vagyis az ország Európai Unióból való kilépése után is szabadon utazhatnak a magyarok az Egyesült Királyságban 2020 végéig, és továbbra is dolgozhatnak vagy tanulhatnak ott.

Az Egyesült Királyságban élő magyarok számára semmi nem változik a Brexit után - mondta Iain Lindsay brit nagykövetet csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



Nagy-Britannia budapesti nagykövete elmondta, január 31-e, vagyis az ország Európai Unióból való kilépése után is szabadon utazhatnak a magyarok az Egyesült Királyságban 2020 végéig, és továbbra is dolgozhatnak vagy tanulhatnak ott.



Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor az államok elveszítik szuverenitásuk egy részét, "most pedig mi visszaszerezzük ezt a szuverenitást, és szeretnénk megragadni a lehetőséget, hogy megerősítsük a kétoldalú kapcsolatainkat, többek között Magyarországgal is" - fogalmazott a nagykövet.



Január 31-e után Nagy-Britannia lesz Magyarország legnagyobb, az Európai Unión kívüli kereskedelmi partnere, ráadásul - a Kárpát-medencén kívül - az Egyesült Királyságban él a legtöbb magyar, s ez az ország a második vagy harmadik legvonzóbb célállomás a magyar diákság számára - tette hozzá. Céljuk az, hogy erősítsék a két ország közötti kapcsolatokat - hangsúlyozta.



Kitért arra is: a Brexit után Nagy-Britannia - ausztrál mintára - pontrendszert kíván bevezetni a migráció szabályozására. Ezeket a pontokat a bevándorlók a képességeik, illetve a tehetségük alapján kaphatják meg.



Változás lesz az is, hogy a szigetországnak nem kell többé az uniós bíróság, illetve az Európai Parlament döntéseihez tartania magát. További következménye a kilépésnek a globális kereskedelmi megállapodások önálló kialakítása - fűzte hozzá.