Légi

Sáskarajba repült egy etióp gép, kényszerleszállás lett a vége

Sáskarajba repült az Ethiopian Airlines Dzsibutiból Dire Dawába tartó menetrend szerinti belföldi járata. A rovarok szétkenődtek a szélvédön, valamint bekerültek a gép hajtóművébe is.



A pilóták képtelenek voltak az ablaktörlővel megtisztítani a szélvédőt, így végül a kényszerleszállás mellett döntöttek, Addisz-Abebában tették le a gépet.



A jelenség Etiópiában korántsem olyan meglepő, mint hinnénk, ugyanis 25 éve nem látott sáskainvázió lepte el Nyugat-Afrikát.



Egy-egy sáskaraj akár több száz négyzetkilométernyi területet is lefedhet, és egy négyzetkilométeren akár 40 millió rovar is összegyűlhet. A rovarinvázió katasztrofális következményekkel jár a mezőgazdaságra nézve is.