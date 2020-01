Vészhelyzet

Betiltott vegyszerrel végeztek kártevőirtást egy iskolában - kórházba kerültek a diákok Aradon - videó

A novemberi temesvári tragédiát követően most az aradi Adam Müller Guttenbrunn Elméleti Líceumban is

sikerült tömeges megbetegedést okozni egy törvénytelenül elvégzett kártevőirtás révén.



Az elmúlt 24 órában már 40 általános iskolás diák került kórházba mérgezésre utaló tünetekkel, az osztálytermekben végzett ellenőrzések pedig bebizonyították: a kártevőirtást végző cég egy Romániában betiltott méreganyagot is használt, egy másik esetében pedig a hatóanyag szintje meghaladta a megengedett mértéket.



Jelenleg 14 gyerek még mindig nem hagyhatja el a kórházat, a líceumhoz tartozó általános iskola épületét lezárták, szerdán nincs tanítás.



Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés és mérgező anyagokkal való visszaélés gyanújával indított bűnvádi eljárást a helyi rendőrség.