II. Erzsébet nehéz szívvel, de engedélyezi Harry herceg és felesége önállósodását

2020.01.13 18:47 MTI

Hozzájárult hétfőn a brit uralkodó ahhoz, hogy Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő a jövőben önálló, a monarchiától anyagilag független családi életet éljen. Az udvar hétfő esti közleményéből azonban egyértelműen kiolvasható, hogy II. Erzsébet királynő nehéz szívvel hozta meg ezt a döntést, és azt szerette volna, ha Harry és felesége a királyi család teljes jogú tagja marad.



Harry - a 94. életévében járó királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - feleségével közös Instagram-oldalán múlt szerdán jelentette be teljesen váratlanul, hogy Meghannal együtt visszalép a brit királyi család magas rangú tagjaként eddig ellátott szerepétől.



A házaspár a közlemény szerint azon dolgozik, hogy pénzügyileg függetlenné váljon, és a jövőben idejük egy részét Észak-Amerikában akarják tölteni.



Az uralkodó hétfőre családi csúcstalálkozót hívott össze kelet-angliai téli rezidenciájára, Sandringham kastélyába a helyzet megvitatására.



A Buckingham-palota, a királyi család első számú londoni hivatala által hétfő este kiadott közleményben a királynő tudatja, hogy a család nagyon konstruktív megbeszélést tartott Harry és családja jövőjéről.



A személyes jellegű, egyes szám, illetve többes szám első személyben megfogalmazott nyilatkozat szerint a királynő és családja teljes mértékben támogatja Harry és Meghan szándékát arra, hogy fiatal családként új életet teremtsenek maguknak.



"Bár jobban szerettük volna, ha a királyi család teljes munkaidőben dolgozó tagjai maradnak, tiszteletben tartjuk és megértjük azt vágyukat, hogy függetlenebb családi életet éljenek, miközben továbbra is az én családom megbecsült tagjai lesznek" - fogalmaz hétfő esti közleményében a brit uralkodó.



Hozzáteszi: Harry és Meghan egyértelművé tette, hogy új életüket nem kívánják közpénzből finanszírozni.



Mindezek alapján megállapodás született arról, hogy a következő, átmeneti időszakban "a Sussexek" Kanadában és az Egyesült Királyságban élnek majd - áll II. Erzsébet királynő közleményében.



Az uralkodó "a Sussexek" megjelöléssel arra utal, hogy Harry és Meghan a Sussex hercege, illetve hercegnője címet viseli.



Feltűnő ugyanakkor, hogy a közleményben a királynő többször is egyszerűen a keresztnevükön, hivatalos hercegi és hercegnői titulusuk nélkül említi a házaspárt.



A közlemény szerint Harry és Meghan bejelentésével "bonyolult helyzet állt elő", amelyet a királyi családnak meg kell oldania. II. Erzsébet királynő leszögezi ugyanakkor: azt kérte, hogy a következő napokban végleges döntés szülessen az ügyben.



A brit sajtóban idézett udvari források szerint Harry a királynőt sem tájékoztatta előzetesen arról tervéről, hogy feleségével együtt visszalép a királyi családban betöltött szerepétől, és az uralkodó ezt különösen fájónak találta, mivel általános vélekedések szerint éppen Harry a kedvenc unokája.

A házaspár elszántságát azonban jelzi, hogy Meghan hercegnő a múlt szerdai bejelentés másnapján már el is utazott Kanadába tavaly májusban született gyermekükkel, Archie-val, bár Harry Nagy-Britanniában maradt, hogy részt vehessen a hétfői családi megbeszélésen, amelyet a brit sajtó csak "sandringhami csúcsként" emleget.



A tisztázandó kérdések közé tartozik - és erre a királynő hétfői közleménye nem tér ki -, hogy befolyásolja-e a trónöröklési sorrendet Harry és Meghan visszalépése a királyi család magas rangú tagjaként betöltött szereptől.



Harry herceg jelenleg a hatodik, fia a hetedik helyen áll a brit trónöröklési sorban.



Nem ismert egyelőre az sem, hogy Harry és felesége lemond-e az Ő Királyi Fensége (His/Her Royal Highness, HRH) megszólítás hercegként, illetve hercegnőként őket megillető jogáról.