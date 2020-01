Külpol

Bejelentette új kormánya összetételét a spanyol miniszterelnök

Bejelentette új kormányának összetételét Pedro Sánchez miniszterelnök vasárnap, ez a spanyol demokrácia első koalíciós kabinetje a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az Együtt képesek vagyunk (Unidas Podemos) radikális baloldali pártszövetség együttműködésével.



"Ez többpárti kormány, amely azonban egy irányba fog haladni" - jelentette ki a kormányfő madridi sajtótájékoztatóján.



Hangsúlyozta: a választók olyan Spanyolországot várnak, amely megfontolt, és "az együttműködés hídjait építi" a viszálykodás helyett. A progresszív kormány célja, hogy egyesítse az országot és feloldja az ellentéteket - tette hozzá.



"Ez a párbeszéd ciklusa lesz (...). A társadalmi párbeszédé, a területi párbeszédé és a nemzedéki párbeszédé" - fogalmazott.



Pedro Sánchez elmondta: az új spanyol kormány összetétele tükrözi a meghatározott prioritásokat, mint például a minőségi munkahelyteremtés ösztönzése, a demográfiai kihívások leküzdése vagy a társadalmi igazságosság megteremtése.



Mint mondta, az eddigi 17-ről 22-re nő a tárcák száma, amelyek közül négyet miniszterelnök-helyettesek irányítanak. A posztok felére női vezetőt neveztek ki. Az eddigi Sánchez-kormányból 11 korábbi miniszter lett tagja az új kabinetnek.



Hivatalában marad például Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter, ahogy María Jesus Montero pénzügyminiszter is, aki egyben a kormányszóvivői feladatokat is ellátja.

A külügyminisztérium élére Arancha González Laya kerül, aki az ENSZ-hez tartozó, genfi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) ügyvezető igazgatója volt 2013 óta. Korábban az Európai Bizottságban több poszton is dolgozott Brüsszelben.



Függetlenként lép be a kormányba José Luis Escrivá, aki a társadalombiztosításért és migrációért felelős tárcát irányítja. A közgazdász korábban az Európai Központi Bank monetáris politikai részlegét vezette Frankfurtban, az elmúlt hat évben a spanyol független pénzügyi hatóság (AIReF) élén állt, amely a költségvetés stabilitásának és az ország pénzügyi fenntarthatóságának az ellenőrzését végzi.



Ahogyan azt már a miniszterelnöki hivatal korábban nyilvánosságra hozta, szociális jogokért felelős kormányfőhelyettes lesz Pablo Iglesias, az Unidas Podemos vezetője, akinek hatáskörébe tartozik majd az ENSZ 2030-ig meghatározott fenntarthatósági fejlődési céljainak megvalósítása is.



Pártja ezen kívül négy tárcát kap a Sánchez-kormányban: az esélyegyenlőség, a munkaügy, az egyetemek és a fogyasztás területeiért felelnek.



A kabinet tagjai hétfőn teszik le hivatali esküjüket, az első kormányülést kedden tartják.



Az új kormány ellen vasárnapra több spanyol városban is tüntetést szervezett a VOX bevándorlásellenes ultranacionalista ellenzéki párt, tiltakozva amiatt, hogy Pedro Sánchez kormányfővé választása érdekében megállapodást kötött a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) szeparatista párttal.