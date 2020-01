Ukrán repülő

Az iráni elnök bocsánatot kért az ukrán néptől

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombat esti videoüzetében ígéretet tett arra, hogy gondoskodik az iráni légi katasztrófa ukrán áldozatai holttestének mielőbbi hazaszállításáról, és fogadkozott, hogy a tragédia felelősei nem kerülik el a büntetésüket.



A hivatalos internetes honlapokon és több ukrán televízió által is közvetített beszédében az államfő részletesen beszámolt arról, mit tett ő maga és a kormányzat a szerda reggel bekövetkezett katasztrófa pillanatától mostanáig.



"Országunk legjobb, széles körű szakértelemmel rendelkező szakértőit küldtük Teheránba" - emelte ki. Elmondta, hogy ez a szakértői csapat - amely 45 főből áll - tovább folytatja a munkáját Iránban.



Kitért arra, hogy üzenetének felvétele előtt telefonon beszélt Haszan Róháni iráni elnökkel. Az ukrán elnöki hivatal által kiadott közlemény szerint a beszélgetést az iráni fél kezdeményezte.



Zelenszkij szavai szerint az iráni elnök bocsánatot kért az ukrán néptől, és kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak. A beszélgetés során megállapodtak: Róháni elrendeli, hogy az ukrán szakértőkkel együttműködve a lehető leggyorsabban azonosítsák a holtakat, és készítsék elő őket az Ukrajnába szállításra.



"Megállapodtunk abban is, hogy közös munkát kezdünk a repülőgép két feketedobozának kielemzésében. Megállapodtunk a teljes jogi és technikai együttműködésben, beleértve a kártérítés kérdéseit is" - mondta az elnök.

Kitért továbbá arra, hogy az ukrán kormány úgyszintén pénzügyi támogatást nyújt az áldozatok hozzátartozóinak, valamint megad minden segítséget ahhoz, hogy megkapják a kártérítést a légitársaságtól, a biztosítóktól, valamint Irántól.



Zelenszkij ismételten felszólította a nemzetközi közösséget, hogy "legyen egységes és kitartó a katasztrófa összes körülményének teljes és végleges kivizsgálásáig".



"Visszahozom az összes elhunytat a hozzátartozóiknak és barátaiknak. Méltóképpen búcsút veszünk tőlük. Minden bűnös meg lesz büntetve" - szögezte le Zelenszkij.



Az ukrán elnöki hivatal által kiadott közlemény szerint az iráni elnök a Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetés során teljes mértékben elismerte, hogy a tragédia országa katonáinak hibájából következett be. Ígéretet tett ukrán hivatali partnerének, hogy mindenkit felelősségre vonnak, akinek köze volt az utasszállító lelövéséhez, és az ukrán szakértői csoport minden szükséges támogatást megkap további munkájához jogi és technikai téren egyaránt.



A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata szerda reggel zuhant le nem sokkal felszállás után. A tragédiában 167 utas és a gép 9 fős ukrán személyzete vesztette életét. Még két utas volt ukrán állampolgárságú, a többiek további hat ország állampolgárai: irániak, kanadaiak, svédek, afgánok, németek és britek.



Irán többnapi tagadás után szombaton végül beismerte, hogy légvédelme lőtte le nem szándékosan rakétával az utasszállító gépet.