Újabb felvételek az ukrán gépről

A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata szerda reggel, nem sokkal felszállás után zuhant le, de azt követően, hogy már elérte a 2400 méteres repülési magasságot. A Boeing 737-800-as típusú gép fedélzetén mindenki életét vesztette, 167 utas és a 9 fős ukrán személyzet, összesen hét ország, köztük Kanada, Svédország, Németország és Nagy-Britannia állampolgárai.



Irán azóta hozzáférést adott az általa lelőtt ukrán utasszállító feketedobozaihoz és a teheráni reptér földi irányító központjában dolgozó diszpécserek hangfelvételeihez. A feketedobozt emellett francia szakértőknek is megküldték. Az ukrán hozzáférnek mind a repülőgép maradványaihoz, mind a becsapódás helyszínéhez, amelynek biztonságát az iráni rendőrség garantálja, noha kezdetben helyi lakosok is bejutottak oda, ami nehezítette a vizsgálatot. Emellett Teheránba mintegy ötven ukrán szakértő elemzi a bizonyítékokat.



Egy friss iráni közlemény szerint a repülőgép lelövéséért felelős személyeket felelősségre vonják, és vállalták a katonai és fegyveres erők reformját is, hogy a jövőben ilyen tragédia soha ne történhessen meg. Az iráni elnök kijelentette: büntetőeljárás alá vonják azokat, akik elkövették ezt a hatalmas tragédiát és megbocsáthatatlan hibát.

Az ukrán gép utolsó pillanatai

Így szedte le az iráni rakéta a gépet

