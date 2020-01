Konfliktus

Iráni-amerikai viszály - Szakértő: az iráni fenyegetést komolyan kell venni

Az iráni fenyegetés valós és komolyan kell venni - mondta Szenes Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerda reggel az M1 aktuális csatornán az iráni-amerikai viszállyal összefüggésben.



Az egyetemi tanár elmondta, Irán olyan katonai képességekkel rendelkezik, amelyek segítségével komoly veszteségeket okozhat. Kockázatot jelent az is, hogy Irán jól felkészült az úgynevezett hibrid vagy asszimmetrikus hadviselésre - tette hozzá.



Kitért arra is, jelenleg mintegy 5000 amerikai katona harcol az Iszlám Állam ellen a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok vezette koalícióban teljesítenek szolgálatot a magyar katonák is, akik az iraki Erbílben állomásoznak.



A koalíciós erők jogi helyzete Irakban ugyanakkor minimum kérdéses, hiszen meghívás alapján érkeztek az országba. Így, amikor az iraki vezetés felszólította a külföldi erőket, hogy hagyják el az országot, többen átcsoportosították katonáikat.