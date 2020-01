Katasztrófa

Puerto Rico kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett a földrengések miatt

Wanda Vazquez Garced, Puerto Rico kormányzója kedden rendkívüli állapotot hirdetett a sziget déli partjainál pusztító két földrengés miatt.



A kormányzó egyben mozgósította a Nemzeti Gárdát is, amelynek tagjai a mentésben vesznek részt.



Hétfőn 5,8-as erősségű rengés rázta meg a szigetet, majd kedden újabb, ezúttal 6,4-es erősségű földmozgások pusztítottak. Az amerikai földtani intézet keddi jelentése szerint kedden folyamatosak voltak a kisebb földmozgások. Valamennyi Puerto Rico déli, délnyugati partvidékét sújtotta. Kedden helyi idő szerint kora délutáni órákig egyetlen halálos áldozatról és több sérültről érkezett jelentés.



Az anyagi károk és a természeti és épített környezetben okozott pusztítás jelentős. Épületek károsodtak, dőltek össze, utak mentek tönkre, a sziget déli partvidékén nem működik az áramszolgáltatás. A kormányzó közlése szerint legalább 300 ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Guayanilla városkában az 1841-ben épített, történelmi emlékműnek minősített Szeplőtelen Fogantatás temploma károsodott súlyosan, részben össze is omlott. A városka közelében lévő, Punta Ventanának nevezett látványosság, amely egy tengerbe nyúló, ablakot formáló sziklaképződmény, leomlott.



Puerto Rico - amely az Egyesült Államok társult állama - nem kért segítséget a szövetségi kormánytól. Saját erőből már felállított menedékhelyeket, több településen már dolgoznak a károk helyreállításán. Több helyütt sziklaomlások nehezítik a helyszín megközelítését.



Judd Deere, a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták a helyzetről, és mind ő, mind Peter Gaynor, a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) ügyvezető igazgatója szorosan figyelemmel követi a fejleményeket, és folyamatosan kapcsolatban áll a kormányzóval.



Rick Scott texasi kormányzó a Twitteren közölte, hogy telefonon egyeztetett Trumppal és Gaynorral, és a FEMA készen áll az azonnali segítségnyújtásra. Azonnali segítséget ígért Andrew Cuomo, New York állam kormányzója is.



A kedd reggeli földmozgás volt a legerőteljesebb rengés, amely 1918 óta sújtotta a a szigetet. A 102 évvel ezelőtti katasztrófa nyomában szökőár is pusztított, ezúttal azonban nem adtak ki szökőár-riadót.