Szigorú forgalomkorlátozás lépett életbe a Pó-alföld térségében a kritikus szmoghelyzet miatt

2020.01.07 21:30 MTI

Milánóban és térségében a következő napokra is meghosszabbították az Euro4-es kibocsátású dízelüzemű és az ennél is alacsonyabb besorolású járművek közlekedésének korlátozását. Hasonló intézkedés lépett életbe többek között Cremona, Como, Mantova területén.



Van, ahol reggeltől estig tart a szigorítás, máshol egész nap nem közlekedhetnek a leginkább környezetszennyezőnek számító gépjárművek. Több városban a legmagasabb, máshol alacsonyabb fokozatú riasztás van érvényben.



Lombardia területén a szálló por határértéke tíz napja meghaladja a köbcentiméterenként megengedett 50 mikrogrammot.



Az egész Pó-alföldet sűrű, szürke ködhöz hasonló légréteg borítja, amely a téli időszakban ugyan nem ritka jelenség, és előbb-utóbb a szél és a csapadék megtisztítja a levegőt, de a térségben a karácsonyt megelőző időszak óta nem esett eső.



Szerdától forgalomkorlátozás lép életbe az Olaszország legszennyezettebb levegőjű városának tartott Torinóban és más piemonti városokban is. Itt a korlátozás január 12-ig tart, és a 2013-előtt forgalomba helyezett Euro5 dízel járművekre is vonatkozik. Ez az egész tartományban 320 ezer járművet érint.



A hatóságok korlátozták a fával való fűtést is, amely csak akkor megengedett, ha az épületben, lakásban nincsen más fűtési lehetőség.



Az északkelet-olaszországi Veneto régióban a forgalomkorlátozást Velence, Treviso, Vicenza és Padova területén rendelték el egyelőre csütörtök éjfélig. A tartományban a szálló por sűrűségét a Vízkereszt ünnepére gyújtott máglyák is növelték.



A Pó-alföldön, ahol sok ipari létesítmény működik, utoljára októberben kellett forgalomkorlátozást elrendelni az egészségre veszélyes légszennyezettség miatt.