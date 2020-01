USA

46 millió dollárt fizet az IKEA, mert egy szekrény megölt egy kétéves kisgyereket

A kétéves Jozef Dudek 2017 májusában fulladt meg kaliforniai otthonában, miután az IKEA Malm típusú szekrénye felborult és ráesett.



A cég most peren kívül 46 millió dollárt (13 milliárd forintot) fizet a kisfiú szüleinek.



"Bár semmilyen megállapodás nem változtat a tragikus eseményeken, de a családra és az érintettekre tekintettel hálásak vagyunk, hogy sikerült közösen megoldást találnunk" – fogalmazott az IKEA szóvivője.



"Sohasem hittük volna, hogy egy kétéves gyerek fel tud borítani egy 76 centiméteres szekrényt úgy, hogy az megfullassza őt. Csak később tudtuk meg, hogy a bútort instabilra tervezték. Azért mondjuk el a történetünket, mert nem szeretnénk, ha más családdal is megtörténne – közölték a gyermek szülei, Joleen és Craig Dudek, hozzátéve, hogy akinek még van az otthonában a már évekkel ezelőtt visszahívott szekrényből, azonnal vigye vissza az IKEA-ba.



A cég 2016-ban több millió ilyen fiókos szekrényt hívott vissza Észak-Amerikában, ez volt a legnagyobb ilyen intézkedés a vállalat történetében. Az intézkedés oka az volt, hogy korábban három másik gyermek halálát is ilyen bútor okozta.