Trump: Iránnak soha nem lesz atomfegyvere

Iránnak soha nem lesz atomfegyvere - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Twitteren.



Az amerikai elnök hétfőn megismételte, hogy kormányzata nem engedi meg Iránnak atomfegyver előállítását. Az egymondatos mikroblog-bejegyzést Trump egy nappal azt követően tette közzé, hogy Teherán bejelentette, nem korlátozza többé atomprogramját, nem teljesíti a 2015-ben kötött többhatalmi nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeit.



"Iránnak soha nem lesz atomfegyvere" - írta az amerikai elnök. Elemzők megjegyzik: Donald Trump megsokszorozta az Iránt fenyegető üzeneteit azóta, hogy Washington a múlt péntek hajnalban Bagdadban célzott támadást hajtott végre. E dróntámadásban vesztette életét Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének vezetője és Abu Mahdi al-Muhandisz, az Irán támogatását élvező Népi Mozgósítási Erők nevű, több milíciát tömörítő iraki ernyőszervezet irányítója.



Trump 2018-ban bejelentette, hogy egyoldalúan felmondja a 2015-ben az iszlám köztársasággal, valamint öt másik nagyhatalommal (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország és Kína) megkötött egyezményt. Ezt követően tavaly Irán ismét megkezdte az urándúsítást, és jelezte, hogy fokozatosan visszalép a szerződésben vállalt kötelezettségeitől. Azóta nem csupán a dúsított urán mennyiségét növelte, hanem meghaladta a nehézvízkészlet 300 tonnában meghatározott felső határát is.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!