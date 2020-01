Magyarság

Magyar helységnévtáblákat mázoltak le Székelyföldön

Máréfalva Polgármesteri Hivatal Facebook oldala

Több Hargita megyei település helységnévtáblájának magyar feliratát mázolták le egyelőre ismeretlen tettesek szombatról vasárnapra virradóra – írta a Maszol.ro hírportál. Az incidensről a máréfalvi polgármesteri hivatal Facebook-oldalán adtak hírt vasárnap.



"Az eset ismét arra emlékeztet minket, hogy az ország, amelyben élünk, nem védi kellőképpen a kisebbségben élők jogait, ezzel is ellehetetlenítve a békés együtt élést, etnikai feszültséget keltve. A rongálás mindnyájunkra nézve sértő, hiszen ezeknek a kétnyelvű tábláknak szimbolikus jelentőségük van, annak a bizonyítékai, hogy minden ember egyenlő tagja a közösségnek, nemzetiségétől függetlenül" – írta.



Székelyudvarhely helységnévtáblának a magyar feliratát is lefestették fekete festékkel – ezt már – Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője erősítette meg a portálnak. Egy olvasójuk által küldött fotó szerint pedig a Maros megyei Hármasfalu helységnévtáblájának magyar feliratát is megrongálták az éjjel.