Tragédia

Legendás étterem semmisült meg egy tűzvészben Németországban

hirdetés

A fekete-erdei tűzvészben senki sem sérült meg, de a baiersbronni Schwarzwaldstube vendéglő teljesen megsemmisült. Egyelőre nem tudják, mi okozta a tüzet, amelyet 150 tűzoltó is csak több mint öt óra alatt tudott eloltani.



A háromcsillagos étterem a Traube Tonbach szállodakomplexum legrégebbi, 230 éves favázas épületében helyezkedett el. A teltházas szálloda legtöbb vendégét nem érintette a tűzvész, de egy vendégház 63 lakójának a füst miatt átmeneti időre el kellett hagynia szállását.



A Schwarzwaldstube csaknem három évtizede, még Harald Wohlfahrt séf vezetése alatt vált híressé és nyerte el a rangos étteremkalauztól kapható legtöbb csillagot, amelyet a vendéglő a 2017-es konyhafőnökváltás után is megőrzött. Wohlfahrt keze alól került ki a jelenlegi németországi sztárséfek nagy része.



Harald Wohlfahrt 2017-ben összeveszett munkaadójával és felmondott, a Schwarzwaldstube azonban az új séf, Torsten Michel vezetése alatt is megőrizte csillagait, sőt a konyhafőnök a maximálisan kapható 20 pontból 19,5 ponttal szerepel egy másik étteremkalauz, a Gault&Millau idei németországi kiadásában, és ezzel a legjobb német séfek közé tartozik.



A fekete-erdei Baiersbronn a németországi ínyencek egyik fő zarándokhelye, a Schwarzwaldstubén kívül ugyanis 3 Michelin-csillaggal rendelkezik az ottani Hotel Bareiss konyhája is, és egy-egy csillaga van a Traube Tonbach szálloda Köhlerstube nevű vendéglőjének és a Schlossberg étteremnek is.