Kitüntették a katonákat, akik részt vettek a mentésben Eperjesen

Peter Gajdos (SNS) védelmi miniszter tizenhárom hivatásos katonát tüntetett ki pénteken. A katonák rész vettek a Munkácsi utcai gázrobbanás utáni mentésben. 2020.01.03 ma.hu

A tárcavezető megköszönte a katonáknak és a katonai rendőrségnek, hogy segítettek felszámolni a tragédia következményeit. „Bevetésük bizonyíték arra, hogy a szlovák fegyveres erők készen állnak rá, hogy válsághelyzetekben a lakosság segítségére siessenek" – hangsúlyozta Gajdos. Hozzátette, köszönetet kell mondani a segítségért a katonai pszichológusoknak és a lelkészeknek is, akik a válságközpontban dolgoztak.



A minisztérium tájékoztatása szerint a hadsereg több mint 880, a katonai rendőrség 27 tagja vett részt a mentésben.



Jindrich Joch, a szárazföldi alakulatok parancsnokának tájékoztatása szerint a hadsereg azonnal reagált a történtekre, katonák a robbanást követően rögtön elindultak a helyszínére.



„A tűzoltó- és mentőtestület utasításai szerint hajtották végre a feladatokat, később pedig járőröztek a környéken, karácsonykor és szilveszterkor is felügyeltek a rendre" - tette hozzá a parancsnok.



A katonák segítettek a lakók evakuálásánál, a sérültek elszállításánál. A segélyadományok elosztásában is részt vettek. Jelenleg a rendőrséggel közösen felügyelik a szanálást.



December 6-án történt gázrobbanás egy 12 szintes panelházban az eperjesi Munkácsi utcában. Hét ember meghalt, egy személy eltűnt. December 16-án kezdték a ház bontását, a munkát december 18-án fejezték be. A válságstáb úgy döntött, az egész házat le kell bontani. A közelben álló házak lakóinak átmenetileg el kellett hagyniuk otthonukat. Később visszatérhettek a lakásukba - írta az Új Szó.