Diplomácia

Romániához csatolták Moldovát egy sportesemény szervezői

A most induló, ATP-kupa elnevezésű teniszverseny szervezői Ausztráliában a pénteki belga-moldovai meccs előtt, amelyen Steve Darcis Alexander Cozbinovval csapott össze, a moldovai helyett a román himnuszt játszották le.



A kínos bakiról maguk a szervezők számoltak be, akik magyarázkodásra kényszerültek.



„A Moldova és Belgium közötti meccs előtt rossz moldovai himnuszt játszottunk le. Sajnáljuk, és elnézést kérünk Moldova csapatától” – közölték az ATP illetékesei.



Cozbinov ugyanakkor nem vette különösebben szívére az ügyet, mint megjegyezte, a hiba talán a moldovai és a román zászló közötti hasonlóságnak tudható be - írta meg a Főtér.