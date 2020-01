USA

Hillary Clintont a belfasti Queen's Egyetem kancellárjává nevezték ki

Hillary Clinton volt amerikai külügyminisztert és a Demokrata Párt korábbi elnökjelöltjét a belfasti Queen's Egyetem kancellárjává nevezték ki.

Ezt az amerikai politikus közleményben hozta nyilvánosságra csütörtökön.



A közleményben Clinton "nagyszerű" és "kiváltságos" ténynek minősítette a felkérést, s emlékeztetett arra is, hogy régóta "gyengéd szeretettel" viseltetik Észak-Írország iránt. Személyében először lesz női kancellárja az intézménynek.



A kinevezés azonnali hatályú és öt esztendőre szól.



Hillary Clinton az egyetem 11. kancellárja lesz. Elődje, Tom Moran tavaly hunyt el.



A kancellári megbízatás többnyire reprezentációs feladatokkal jár, például a diplomaosztó ünnepségek vezetése, vagy az egyetem képviselete külföldön. Hillary Clinton, akinek az egyetem 2018-ban tiszteletbeli címet is adományozott, egyben az alkancellár, Ian Greer professzor tanácsadója is lesz.



Hillary és férje, Bill Clinton korábbi elnök kapcsolata Észak-Irországgal több évtizedes múltra tekinthet vissza. Bill Clinton volt az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki 1995-ben látogatást tett Észak-Írországban. Elnökként bekapcsolódott az északír béketárgyalásokba és jórészt neki is köszönhető, hogy az 1994-ben kötött tűzszünetet követően, 1998-ban sikerült aláírni az évtizedekig tartó véres ellenségeskedést lezáró, úgynevezett nagypénteki megállapodást.



Hillary Clinton többször járt Észak-Írországban, konferenciákon és különböző rendezvényeken tartott előadást.