Erőszak

Vérfürdőbe torkollott a börtönfoci

Legkevesebb 16 fogva tartott meghalt és öten megsérültek egy mexikói börtönben tömegverekedésben, az ország északi részén fekvő Zacatecas államban - tudatták a helyi hatóságok szerdán.



A tömegverekedés helyi idő szerint kedden délután tört ki a Cieneguillas városában található büntetés-végrehajtási intézményben. A helyi sajtó szerint a rabok egy focimeccs miatt támadtak egymásra. A helyi hatóságok ezt hivatalosan nem erősítették meg, csak annyit tudattak, hogy ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, egy elítéltet őrizetbe vettek, akinél lőfegyver volt, és további három pisztolyt és szúrófegyvereket is találtak.



A helyi kormányzat vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan juthattak be a fegyverek a börtönbe és kik a felelősei az erőszaknak. Az állam börtöneiben megerősítik a biztonsági ellenőrzéseket.



Ismael Camberos, Zacatecas biztonsági felelőse úgy vélte, hogy a fegyvereket a keddi látogatási időben csempészhették be a fegyintézetbe, mert a hétvégi ellenőrzésen még semmit sem találtak.



Andres Manuel Lopez Obrador baloldali mexikói elnök 2018 végén azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy javít a biztonsági helyzeten az országban, és megfékezi a tomboló erőszakot. Ennek ellenére 2019-ben valószínűleg megdől az a kétes rekord, amelyet Mexikó az előző évben állított fel, amikor naponta átlagosan mintegy 100 ember, összesen 36 ezren váltak gyilkosság áldozatává.