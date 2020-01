Demonstráció

Összetűzésekbe torkollt az újév első tüntetése Hongkongban

Könnygázt vetett be a hongkongi rendőrség a kormányellenes tüntetőkkel szemben, miután erőszakos összetűzésekbe torkollott az újév első napjára szervezett újabb, nagyszabású tömegdemonstráció - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán.



A hongkongi lap beszámolója szerint a szerdai menethez tízezrek csatlakoztak, hogy megerősítsék követeléseiket az aránytalan erőt alkalmazó rendőrségi akciók független bizottság általi kivizsgálására, a demonstrációk miatt őrizetbe vettek szabadon engedésére és az általános választójog bevezetésére vonatkozóan.



A békésre tervezett felvonulást azonban három órával a kezdete után le kellett állítani, ugyanis radikális tüntetők egy csoportja megrongálta a HSBC bank egy helyi fiókját és Molotov-koktélokat dobált. A rendőrök ezt követően könnygázzal kezdték el oszlatni a tömeget, és több embert őrizetbe vettek.



Az HSBC bank decemberben vált a tüntetők célpontjává, miután a rendőrség befagyasztatott egy, a bank kezelése alatt álló, mintegy 70 millió hongkongi dolláros (2,65 milliárd forint) számlát, ahová egy a 2016-os hongkongi tüntetések résztvevőit segítő szervezet gyűjtötte az adományokat. A HSBC ugyan több alkalommal adott ki közleményt, amelyben elhatárolódott a rendőrségi határozattól, de ezzel nem sikerült lecsillapítania a kedélyeket. December 24-én este több hongkongi bankfiókjukat is megrongálták, egy helyen pedig falfirkával tették egyértelművé, hogy a vandalizmus célja a megtorlás a számla befagyasztásáért.



Az újévi felvonulást az a Civil Human Rights Front nevű csoport szervezte, amely a hetedik hónapja zajló demokrácia párti tömegtüntetések legnagyobb eseményeit fogta össze.



A tüntetéshullám, amelyet eredetileg egy azóta visszavont, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, mára a várost irányító, Peking-párti kormányzattal szembeni, általános tiltakozássá alakult. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsap a gyakran fémrudakkal, Molotov-koktélokkal és téglákkal felfegyverzett tüntetőkkel, akiknek megfékezésére könnygázt, gumilövedékeket és vízágyúkat vet be.



Hszi Csin-ping kínai elnök újévi köszöntőjében hangsúlyozta: Peking az "egy ország, két rendszer" elve mentén továbbra is eltökélten fogja védelmezni Hongkong jólétét és stabilitását.



Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az "egy ország, két rendszer" elve alatt különleges jogokkal bír. A Nagy-Britanniával 1997-ben között megállapodás szerint Kína a dátumot követő 50 évre magas szintű autonómiát garantált Hongkongnak, ám az ott lakók közül sokan úgy érzik, Peking egyre növeli befolyását a városban.