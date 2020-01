2020

Nagyobb rendbontások nélkül telt a szilveszter Németországban

Nagyobb rendbontások nélkül értek véget a szilveszteri mulatságok Németországban a hatóságok szerdán készített első, előzetes mérlegei szerint.



Az ország legnagyobb tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában a rendőrségnek 2900 alkalommal kellett intézkednie, ami azonban 600 esettel kevesebb, mint egy évvel korábban volt. A sérültek száma az előző évi 256-ról 159-re csökkent. A műveletekben megsérült rendőrök száma 38-ról 19-re mérséklődött.



A tűzijátékok és petárdák okozta tüzek és balesetek miatt ismét országszerte számos helyszínre riasztották a tűzoltókat és a mentőket szilveszter éjjel. Halálos áldozatokról nem szólnak az első hatósági összesítések.



A legsúlyosabb eset áldozatai nem emberek, hanem állatok voltak; az észak-rajna-vesztfáliai Krefeld állatkertjében röviddel éjfél után tűz ütött ki a majomházban, egyelőre ismeretlen okból. Az épület kiégett és elpusztult valamennyi - harmincnál is több - lakója, köztük csimpánzok, gorillák és orángutánok.



A legsúlyosabb közlekedési baleset az időjárással függ össze, és szintén Észak-Rajna-Vesztfáliában történt: az A3 jelzésű autópályán Köln közelében kora reggel a sűrű ködben tömeges karambol történt. A rossz látási viszonyok közepette húsz jármű csúszott egymásba, 15 ember megsérült, egyikük súlyosan.



A fővárosban, Berlinben a szervezők becslése szerint csaknem egymillióan szórakoztak a város és az ország egyik jelképeként számon tartott Brandenburgi kapunál. A szervezők által Európa legnagyobb szabadtéri szilveszteri partijának kikiáltott rendezvényen a rendőrség első összesítése szerint szexuális zaklatás gyanúja miatt őrizetbe vettek négy embert. Ugyancsak szexuális zaklatás gyanúja miatt egy belvárosi metróállomáson is őrizetbe vettek egy embert.

A rendőrséget Németországban az utóbbi években számos alkalommal érte bírálat a bűncselekményekről szóló információk nem kellően gyorsnak és alaposnak tartott közlése miatt, nem ritkán megjelent az a vélekedés is, hogy a rendőrök politikai okokból elhallgatnak eseteket. A berlini rendőrség szilveszterkor új tájékoztatási elvet érvényesített, szinte élő közvetítést adott tevékenységéről a Twitter közösségi portálon. Szilveszter estétől újév napjának reggeléig 435 bejegyzést tettek közzé. Ezek alapján többnyire az ilyenkor jellemző ügyek, például utcai verekedések és rablások, vagy tűzijátékkal, petárdával elkövetett támadások miatt kellett intézkedni.



Számos esetben rendőröket dobáltak meg petárdával, egy embert pedig azért vettek őrizetbe, mert riasztópisztollyal rálőtt rendőrökre. Hasonló esetei a tűzoltóságnak is voltak, szerda reggeli összefoglalójuk szerint 24 munkatársukat érte támadás, legtöbbjüket petárdával vagy más pirotechnikai eszközzel dobálták meg, az incidensekben hárman megsebesültek.



A tűzoltók és a mentők együttvéve 1523 helyszínre vonultak ki, ami növekedés az egy évvel korábbi 1448-hoz képest. Leginkább a tűzesetek száma emelkedett, 446-ról 617-re. Ebben annak is lehet szerepe, hogy a napokban nem volt csapadék Berlinben, egy évvel korábban pedig csaknem végig esett szilveszterkor.