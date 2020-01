2020

Magához rántotta egy nő, idegesen csapta le a kezét Ferenc pápa - videó

Bár Ferenc pápa igen közvetlen a hívekkel, az erőszakos hozzáállást ő sem díjazza a személyes találkozásokkor, ugyanis ez akár veszélyt is jelenthet rá. Emellett, attól még hogy rabok lábait mossa, nem lehet csak úgy rángatni, még áhitatból sem. Mikor az új év alkalmából a Szent Péter téren az összegyűlt híveket üdvözölte, főként a gyerekeket, egy nő megijedt, hogy kimarad a körből, ezért az egyházfő keze után kapott, és magához rántotta. Erre Ferenc pápa idegesen a kezére csapott, és a testőre is közbelépett, majd haragosan tovább is állt.