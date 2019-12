Németország-belpolitika

Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül

hirdetés

Angela Merkel kancellárban bíznak leginkább a németek a hazájuk vezető politikusok közül - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés.



A Bild am Sonntag című lap megbízásából készített közvélemény-kutatásban 18 vezető politikus megítélését vizsgálva azt kérdezték választópolgároktól, hogy 2020-ban is fontos szerepet kell-e betöltenie az adott személynek.



Az igennel válaszolók aránya Angela Merkel esetében volt a legnagyobb, 40 százalékos. Ez megegyezik az előző felmérésben kimutatott értékkel.



A második helyen a kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyik tekintélyes politikusa, Friedrich Merz végzett 36 százalékkal, ami 3 százalékpontos erősödést jelent. Friedrich Merz leginkább a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer legfőbb párton belüli riválisaként ismert.



Kettejük küzdelmében az idén Friedrich Merz volt sikeresebb, ezt jelzi az is, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer a Bild am Sonntag megbízásából az Emnid közvélemény-kutató társaság által készített felmérésben a hetedik helyen végzett, 29 százalékot ért el, ami 16 százalékpontos gyengülés az egy évvel korábbihoz képest.



A legnagyobb mértékben Markus Söder bajor kormányfő, a Keresztényszociális Unió (CSU) - a CDU testvérpártja - elnökének megítélése javult; a tavalyi 25 százalék után 35 százalék mondta azt, hogy a következő évben is fontos szerepet kell betöltenie a német politikában, amivel a harmadik helyet érte el.



A leggyengébben a CDU/CSU-tól jobbra álló, ellenzéki Alternatíva Németországnak társelnöke, Jörg Meuthen végzett, akinek a németek csupán 10 százaléka adna fontos szerepet 2020-ban.



Ugyancsak igen alacsony a támogatottsága a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) új vezetőinek. Az egyik társelnök, Norbert Walter-Borjans 16 százalékot, a másik társelnök, Saskia Esken 15 százalékot ért el.