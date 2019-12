Egy tévéstáb orra előtt történt a brutális baleset - videó

Súlyos baleset történt pénteken Texasban, álló autókba csapódott egy kamion. A baleset bekövetkeztekor a helyszínen volt a KBCD csatorna stábja is.



A stáb eredetileg egy korábbi baleset helyszínét filmezte, két autó ütközött, emiatt torlódás alakult ki a sűrű ködben.



Ekkor szinte a semmiből előtűnt egy kamion, mely lesodródott az útról, majd felborult.



A jármű elsodort egy helyszínelőt. A kamionsofőr és a helyszínelő is kórházba kerültek, de szerencsére egyikük sincs életveszélyes állapotban.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf