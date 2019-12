Szlovákia

Egy magyar kamionos rémülten jelentette, hogy elgázolt valakit, de a sérültnek semmi nyoma nem volt

Egy magyarországi kamionsofőr rémülten jelentette a segélyhívón, hogy valószínűleg elgázolt valakit Nyitra közelében kedden az esti órákban, a sűrű esőzésben. A helyszínre kiérkező rendőrök átkutatták a környéket, de senkit nem találtak - írja a Parameter.sk.



A hűtőgépeket szállító kamionsofőr Nagytapolcsányból (Topo?čany) Budapest felé tartott, amikor Ve?ký Lapá± község közelében egy csattanásra lett figyelmes, és úgy tűnt, mintha elsodort volna valakit a jármű visszapillantó-tükrével.



A sofőr félreállt, de senkit nem talált a környéken. A segélyhívón jelentette, hogy valószínűleg elgázolt valakit. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentők és a rendőrök, átkutatták a környéket, de senkit nem találtak, és a jármű visszapillantója is ép volt.



Renáta Čuháková rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a keresés öt órán át tartott, rendőrkutyát is bevetettek, de ezt követően sem találtak senkit.



A kamionsofőr a Joj televíziónak úgy nyilatkozott, hogy még ha be is igazolódott, hogy nem gázolt el senkit, ha nem állt volna meg és nem értesítette volna a rendőrséget, nem tudott volna elszámolni a lelkiismeretével. Hálás volt a rendőröknek a professzionális hozzáállásért.