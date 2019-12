Híd alá szorult egy utasszállító Indiában - videó

Beszorult egy híd alá egy utasszállító repülő Indiában. A gépet régen kivonták a forgalomból, a kolkatai reptéren várta a sorsát. Hét elején végre átszállították volna végső nyughelyére, egy roncstelepre, ám gép az azt szállító kamionnal beregadt egy híd alá Durgapur városánál.



A fura baleset még hétfőn történt. Azt nem tudni, hogy sikerült-e már kiszabadítani a repülőt.

Watch: Truck carrying abandoned aircraft gets stuck under bridge in #Durgapur in #WestBengal pic.twitter.com/D7JfNq8FYH