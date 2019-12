Ünnep

Több civil kurázsit sürgetett karácsonyi üzenetében a német államfő

Több civil kurázsit, nagyobb állampolgári felelősségvállalást sürgetett karácsonyi üzenetében Frank-Walter Steinmeier német államfő.



A német közszolgálati médiában karácsony első napjára, szerdára időzített beszédben a szövetségi elnök az előzetesen ismertetett részletek szerint felidézte, hogy októberben szélsőjobboldali, antiszemita indíttatású támadás érte Halle város zsinagógáját.



A merénylő a zsidó főünnepen, jóm-kipúr, avagy az engesztelés napján próbált behatolni a hívőkkel megtelt templomba, de nem jutott át a kapun.



Csaknem húsz lövedék nyoma jelzi a támadást a zsinagóga bejárati ajtaján. "Csoda, hogy ellenállt" - mondta Frank-Walter Steinmeier, hozzátéve: a támadással dacoló, erős templomkapu láttán fel kell tenni a kérdést, vajon a német társadalomban is megvan-e ez az ellenálló képesség.



"Erősek vagyunk? Meg tudjuk védeni magunkat? Kiállunk vállat vállnak vetve? Kiállunk egymásért?" - fogalmazott a német államfő.



Hozzátette, hogy hazája harminc éve egységben, szabadságban és demokráciában él, de ezt nem szabad természetes adottságnak tekinteni.



"Szükségünk van demokráciára, de szerintem most inkább a demokráciának van szüksége ránk" - mondta.



A demokráciához "öntudatos polgárokra" van szükség, akik bizakodással tekintenek a jövőbe, akikben van tenni akarás, józan ész, tisztesség és szolidaritás - húzta alá Frank-Walter Steinmeier.



Ezek a tulajdonságok jelen vannak a német társadalomban, ezért lehet hinni Németországban, de az összetartás megőrzéséhez nagyobb odaadásra, több felelősségvállalásra van szükség a civil szervezetek szintjétől a politikáig mindenütt - fejtette ki a szövetségi elnök.



Frank-Walter Steinmeier több idei beszédéhez hasonlóan karácsonyi üzenetében is elutasította azt a széles körben elterjedt vélekedést, miszerint Németországban nem teljes a szólásszabadság. Mint mondta, rég nem zajlott a nyilvánosságban annyi heves vita például a német egységfolyamat állásáról vagy a klímaváltozásról, mint az idén. Inkább arról kell gondoskodni, hogy mindebből kifejlődjék egy vitakultúra, amely megfelel a demokratikus alapelveknek, és hogy az eltérő álláspontok ne megosztottsághoz vezessenek, hanem erősítsék az összetartást az emberek között.