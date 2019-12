Állati

Megvették az állatkertet, hogy visszaengedhessék lakóit a vadonba

Civil szervezetek gyűjtést indítottak, hogy a francia állatkert lakóinak szabadságát megválthassák, de őket is meglepte, ami ezután történt.



A pénz ugyanis váratlan gyorsasággal összegyűlt, így a szervezetek meg tudták vásárolni az állatkertet és annak egzotikus lakóit is, így az állatokat - köztük nílusi vízilovakat, pingvineket, vöröspandákat - visszaküldhetik származási országukba, a vadonba.



A hét környezet- és állatvédő szervezetet tömörítő Rewild kezdeményezés indított gyűjtést az interneten annak érdekében, hogy a bretagne-i Pont-Scorff állatkertjének 560, részben aggasztó körülmények között élő lakója visszanyerhesse szabadságát. A szervezők hétvégi közlése szerint 22 ezer 200 magánszemély felajánlásából kevesebb mint egy hét alatt 650 ezer euró gyűlt össze a fogságban élő állatok kivásárlására. A cél gyors túlteljesítését nagyban elősegítette, hogy Marc Simoncini francia vállalkozó, a Meetic partnerkereső szolgáltatás alapítója egymaga 250 ezer eurót adományozott.



Az állatvédők eredetileg májusig tervezték összegyűjteni a projekt megvalósításához minimálisan szükséges 600 ezer eurót (több mint 200 millió forintot). A gyors siker ellenére a gyűjtést nem állítják le, hogy maradjon pénz az adásvétel után szükséges teendőkre is.



A Rewild december 16-án írt alá 600 ezer eurós előszerződést az állatkert megvásárlásáról. A felszámolandó intézmény helyén rehabilitációs központot hoznak létre csempészektől elkobzott védett állatok számára.



