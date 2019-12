Illegális bevándorlás

A török hatóságok több mint háromezer migránst tartóztattak fel egy hét alatt

hirdetés

A török hatóságok több mint háromezer illegális bevándorlót tartóztattak fel országszerte az utóbbi egy hétben - jelentette hétfőn az Anadolu török állami hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozva.



Az összesítés szerint a török csendőrség 1600 migránst fogott el a Bulgáriával és Görögországgal is határos északnyugati Edirne tartományban. Az Anadolu megjegyezte, hogy a görög hatóságok az illegális bevándorlókat egyre inkább visszaküldik Törökországba, megsértve ezzel a genfi egyezményeket, az emberi jogok európai egyezményét, továbbá a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni ENSZ-egyezményt.



Szintén északnyugaton, de nem a határ mentén, Kirklareli és Tekirdag tartományokban mintegy 360 migránst tartóztattak fel a biztonsági erők.



Az Égei-tengerre is néző, nyugat-törökországi Canakkale, Balikesir, Izmir, Aydin és Mugla tartományokban a parti őrség, valamint a csendőrség nagyjából 1000 migránst állított meg.



A feltartóztatott migránsok között vannak szíriai, iraki, iráni, pakisztáni, afgán, bangladesi, palesztin, marokkói, egyiptomi, líbiai, szomáliai, szenegáli, dél-afrikai, kongói, gambiai, szudáni, algériai, togói, mali, közép-afrikai, angolai, illetve Srí Lanka-i állampolgárok. Az Anadolu az egyes nemzetiségek esetében számokra nem tért ki.



A török állami hírügynökség ugyanakkor emlékeztetett, hogy míg a hatóságok 2018 során a teljes ország területén - tehát nem kizárólag az Európába igyekvőket véve számításba - még 268 ezer illegális migránst tartóztattak fel, addig idén december 11-ig bezárólag már csaknem 433 ezret.



Utóbbi értéket tekintve az afgánok állnak a lista élén 192 ezerrel, 67 ezerrel a pakisztániak a másodikok a sorban, a harmadikok pedig a szíriaiak 53 ezerrel. Ha tavaly a számok alacsonyabbak is voltak, az első három nemzetiség sorrendje nem változott.



A török hatóságok az elfogott migránsokat orvosi vizsgálatnak vetik alá. Később a regisztrálatlan szíriaiakat nem utasítják ki az országból, hanem "átmeneti menedékközpontokba" viszik, nyilvántartásba veszik, majd néhány tartomány - például Isztambul - kivételével a kívánt helyre szállítják őket, a metropolisz ugyanis már nem fogad be újabb menekülteket. A nem szíriai migránsokat úgynevezett "visszaküldő központokba" viszik, ahonnan Ankara rendszerint hazautaztatja őket.