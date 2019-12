Óriási luxushajók ütköztek a Karib-tengeren - videók

A Mexikóhoz tartozó Cozumel sziget kikötőjénél történt a baleset. A Carnival Glory nevű, 290 méter hosszú és 3000 utas szállítására képes tengerjáró épp kikötni készült, amikor összeütközött a hasonló tulajdonságokkal bíró Carnival Legenddel.



A baleset során hat utas könnyebben megsérült.



A Glory tatja kisebb sérülést szenvedett. A világ legnagyobb luxushajó-üzemeltetője, a Carnival Corp azt közölte, egyik hajója sem sérült meg annyira, hogy a tengerre való alkalmasságuk csorbát szenvedett volna.



A Legend egyik utasa a Guardian című lapnak azt mondta, éppen reggelizett, amikor hirtelen erős rázkódást lehetett érezni. Néhány perccel később közölték az utasokkal, hogy az erős hullámok miatt a Glory kikötés közben nekik ütközött

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L