Hivatalosan is megerősítették az FSZB székháznál lelőtt támadó személyazonosságát

A 39 éves Jevgenyij Manyurov volt az a fegyveres támadó, akit csütörtök este a biztonsági erők agyonlőttek a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) - erősítette meg pénteken a kiemelt bűnügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK).



Az SZK az is közölte, hogy pénteken az FSZB egy második alkalmazottja is belehalt a támadás során kapott sebesülésébe. Az incidensnek további öt sérültje van, az egyikük civil.



A támadás indítékait továbbra is vizsgálják. Alekszandr Bortnyikov, az SZK igazgatója a VKontaktye közösségi oldalon alapos nyomozás ígért. Az ügyben rendvédelmi szervek tagjai életének veszélyeztetése címén indult eljárás.



A támadást Manyurov a biztonsági szervek napjának előestéjén hajtotta végre, amelynek tiszteletére az FSZB székházától mintegy egy kilométerre lévő Kremlben, éppen a lövöldözés idején, gálakoncertet rendeztek Vlagyimir Putyin elnök részvételével.



Sajtóértesülések szerint a jogi végzettségű Manyurov az elmúlt években biztonsági őrként dolgozott, de állását elvesztette. Egy fővárosi lövészklubba járt.



A gyanúsított a Moszkvához közeli Podolszkban az anyjával élt. Családja, baráti köre nem volt.



Pénteken a támadás helyszínére a moszkvaiak virágot vittek. A sajtóban kifogásolták az operatív és pontos tájékoztatás hiányát az FSZB részéről, valamint azt, hogy a média több, a támadás helyszínén dolgozó munkatárást őrizetbe vették, egy újságírónőt pedig meg is pofoztak.

Civilians run from shooter, as police run toward shooter. Say what you will about the Russian cops, but this is bravery on display right here. pic.twitter.com/BjevbawFGR