Ellopott, majd összetört egy repülőgépet egy kaliforniai tinilány

Letartóztattak egy 17 éves lányt Kaliforniában, mivel megpróbált ellopni egy repülőgépet egy reptéren - írta meg a Skynews.

A 17-year-old girl is under arrest for allegedly hopping a barrier, stealing a plane and driving it into a fence at Fresno Yosemite International Airport https://t.co/TQzDUpOVDj