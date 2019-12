Románia

Megszavazta a bukaresti képviselőház a családi pótlék megduplázását

Heves politikai vita után, mégis ellenszavazat nélkül fogadta el szerdán a bukaresti képviselőház azt az ellenzéki javaslatot, hogy Romániában jövő évtől megduplázzák - 300 lejre (20 766 forint) - növeljék a családi pótlékot. 2019.12.19 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A másfél hónapja kormányon lévő, a parlamentben további hat frakció támogatására szoruló jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) megpróbálta elhalasztani a döntést az immár ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) erre irányuló javaslatáról, arra hivatkozva, hogy ki kell kérni erről az új kormány álláspontját, és meg kell vizsgálni a mintegy hatmilliárd lejes többletkiadással járó intézkedés költségvetési fedezetét.



Miután az ügyrendi javaslatot - egyetlen szavazat különbséggel - a többség elvetette, a PNL sem vállalta magára alig néhány hónappal a helyhatósági és parlamenti választások előtt annak kockázatát, hogy szembeszegüljön a - Romániában "gyermekpénzként" emlegetett - támogatás növelésével, annak ellenére, hogy az amúgy is 3,6 százalékos GDP-arányos hiánnyal megtervezett jövő évi költségvetésben ezzel a többletkiadással nem számoltak.



Szerdán valójában megismétlődött az idei állami költségvetés parlamenti vitája során korábban lejátszódott jelenet, csak fordított szereposztással. Akkor a még ellenzékben lévő PNL tett javaslatot a korábbi 84 lejes családi pótlék emelésére, amit a PSD végül a hiánycél 0,21 százalékpontos növelésével épített be a költségvetésbe, a későbbi választási kampányokban pedig már saját "érdemeként" igyekezett hasznosítani.



A családi pótlék újabb megduplázását - és az ezzel kapcsolatos deficitnövekedést - már csak Klaus Iohannis államfő közbelépése akadályozhatja meg, vagy halaszthatja el. Az elnök visszaküldheti megfontolásra a kihirdetésre váró törvényt a parlamentnek, vagy alkotmányossági óvást emelhet ellene.



Szerdán egy másik hasonlóan kínos helyzetet szintén egyetlen szavazattal sikerült kivédenie a képviselőházban a PNL-nek, amikor a PSD egy másik korábbi javaslatával szembesítette a kormánypártot. Miután kormányzásuk idején elfektették a javaslatot, a szociáldemokraták most váratlanul elővették és a szakbizottságban meg is szavazták azt a PNL-es kezdeményezést, hogy Románia további 3 százalékponttal, 16 százalékra csökkentse az általános forgalmi adót.



Az újabb áfa-csökkentés a kormány szerint 5 százalékra emelné az államháztartási hiányt.



A PNL-nek végül sikerült elérnie, hogy a tervezetet visszaküldjék a szakbizottságnak.