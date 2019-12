USA

Washington szankciókkal sújtotta a legnagyobb iráni légitársaságot és hajózási céget

hirdetés

Az amerikai kormányzat a Mahan Air légitársaság és az IRISL nevű hajózási vállalat mellett az IRISL kínai székhelyű leányvállalatát is büntető intézkedéssel sújtotta.



Az indoklás szerint ezek a már korábban is szankciókkal sújtott vállalatok segítették Teheránt a ballisztikusrakéta-programjának megvalósításában.



A szerdán bejelentett büntető intézkedésektől amerikai tisztségviselők azt remélik, hogy nyomást gyakorolnak más országokra is annak érdekében, hogy számolják fel üzleti kapcsolataikat Iránnal. Christopher Ford, az amerikai külügyminisztérium nemzetközi biztonságért felelős magas rangú tisztségviselője újságíróknak reményét fejezte kit, hogy a szankcióknak "nagyon jelentős" hatásuk lesz, mert szerinte szerte a világban erősödött az aggodalom Irán és a tömegpusztító fegyverek terjedése miatt.



Az újabb szankciók az amerikai kormányzat azon erőfeszítéseinek sorába illeszkednek, hogy minél nagyobb nyomást gyakoroljon Iránra a 2015-ben aláírt és a Donald Trump amerikai elnök által egyoldalúan felmondott többhatalmi atomegyezmény újratárgyalása érdekében. Az amerikai elnök az idén augusztusban már felvetette a tárgyalásokat Teheránnak, de a perzsa vezetés ezt visszautasította, mondván, hogy mindaddig nem hajlandó tárgyalásokat kezdeni, fel nem oldják a szankciókat.