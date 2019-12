Katasztrófa

Szakértő: a vulkáni aktivitás miatt lehetetlen megkezdeni az áldozatok felkutatását a Fehér-szigeten

Kevés a remény arra, hogy élve megtalálják azt a nyolc embert, akik eltűntek az új-zélandi Fehér-szigeten hétfőn bekövetkezett vulkánkitörés után. 2019.12.10 11:04 MTI

A vulkáni aktivitás miatt jelenleg lehetetlen megkezdeni az áldozatok felkutatását az új-zélandi Fehér-szigeten - mondta Pavelcze László, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója kedden az M1 aktuális csatornán.



A műsorban elhangzott, kevés a remény arra, hogy élve megtalálják azt a nyolc embert, akik eltűntek az új-zélandi Fehér-szigeten hétfőn bekövetkezett vulkánkitörés után.



Pavelcze László elmondta, a szigeten földmozgások és a felszabaduló, egészségre káros gázok is veszélyeztetik az életet. A vulkán kitörése után a forró gőz és a szálló pernye is halálos lehet, hiszen maró hatásúak - tette hozzá.



Közlése szerint a pernye és a gázok még a légi járművek hajtóművét is tönkre teszik, így a mentés csak a vízről, hajókkal elképzelhető. "Most a szigetre menni, egyet jelent az öngyilkossággal" - értékelt.