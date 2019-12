Erőszak

Újabb erőszak Bajorországban: egy 30 éves rendőrt szúrtak nyakon

Újabb súlyos, erőszakos bűncselekmény okoz felháborodást a németországi Bajorország tartományban, ahol a hét végén egy tűzoltót vertek agyon tizenévesek, hétfőn pedig hátulról leszúrtak egy rendőrt.



Az újabb eset kora reggel történt a müncheni főpályaudvaron, az áldozat egy 30 éves rendőr, aki egy kollégájával járőrözött, és éppen igazoltattak egy embert, amikor a támadó minden előzmény nélkül, hátulról rárontott.



A védőmellény felett, a nyak és a váll tájékán szúrt, a kés pengéje nyolc centiméter mélyen hatolt a rendőr testébe. A késelőt elfogták, az áldozatot kórházba szállították és megoperálták, súlyos, de nem életveszélyes állapotban van.



A támadó egy 23 éves müncheni illetőségű német állampolgár. A hatóságok már ismerték, de nem bűncselekmények, hanem feltűnő viselkedése miatt. Indítéka egyelőre ismeretlen, ideológia háttérre utaló elemek nem kerültek elő az ügyben.



Ez a "brutális és értelmetlen bűncselekmény rettenetes módon mutatja meg, hogy az erőszaknak mennyire magas szintjével szembesülnek rendőreink" - nyilatkozott Joachim Herrmann tartományi belügyminiszter.



A hétfői müncheni és a napokban történt augsburgi eset is azt mutatja, hogy jelentéktelen apróságok fajulnak erőszakba az utcákon, tereken. Ez a jelenség mindenkit megrémiszt, és mindent meg kell tenni azért, hogy "feltartóztassuk az erőszakot a közterületeken" - fejtette ki a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Bayerischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint.



Augsburgban egy tizenévesekből álló csoport rontott rá egy 49 éves tűzoltóra, aki feleségével és egy baráti házaspárral tartott hazafelé péntek este, miután meglátogatták a belvárosi karácsonyi vásárt. Az erőszakot szóváltás előzte meg, az áldozat a fejére mért ütésektől elesett és elveszítette az eszméletét.



A túlerőben lévő hétfős csoport támadásában súlyos arcsérülést szenvedett a másik házaspár férfi tagja is. A támadók elmenekültek, a mentők sikertelenül próbálták újraéleszteni az áldozatot, aki a helyszínen meghalt.



A fő gyanúsítottat és egyik társát még vasárnap elfogták, hétfő délutánra pedig mind a hét fiatalember rendőri őrizetbe került. Térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították őket. A 17 éves, augsburgi születésű német-török-libanoni állampolgárságú fő gyanúsított ellen emberölés és súlyos testi sértés, 17 és 19 év közötti társaik ellen emberölés és súlyos testi sértésben bűnrészesség gyanúja miatt indítottak eljárást.







A hat további gyanúsított is augsburgi születésű, egyikük olasz állampolgár, a többiek német állampolgársággal és más állampolgársággal is rendelkeznek.