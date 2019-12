Tragédia

Perceken múlott, hogy túlélte az eperjesi robbanást

A 45 éves férfi elmondta, hogy dél körül hazament kikapcsolni a gázt a lakásában a panel körül végzett munkálatok miatt.



„A munkások azt mondták, hogy reggel átvágták a gázvezetéket, de kihívták a gázműveket és mindent ellenőrzésük alatt tartanak. Preventív célból viszont el akartam zárni a gázt a lakásban" – emlékezett vissza a Parameter.sk írása szerint



A férfi hallotta másoktól, hogy érzik a gázt, de neki nem tűnt ez gyanúsnak. Bement a lakásába, elzárta a gázt.



„Csak három percet voltam otthon, aztán újból a lifthez mentem. Bezáródott a liftajtó, egy picit megmozdult a felvonó és akkor jött a robaj" - mesélte.



Ezután kialudtak a fények, csípős füst terjengett mindenhol. Szerencséjére a robbanás nem tett olyan kárt a felvonót tartó acélhuzalokban, hogy az lezuhant volna. Sőt, a robbanás olyan erejű volt, hogy a liftajtót is kifeszítette. Így jutott ki a folyosóra, ahol érezte a forróságot és a hatalmas füstöt.



Elmondta, nem tudja, mennyi idő telhetett el, mire jött a segítség, de szerinte eltartott egy órát is, mire kijutott.



Kórházba szállították, mert megsérült a nyaki gerince és az egyik keze. "Odalett a lakásunk, most a feleségem szüleinél lakunk Eperjesen. Csak lassan döbbenünk rá, hogy mi vár ránk, mert mindent kezdhetünk elölről. Örülünk viszont annak, hogy élünk. Olyan szerencsém volt, ami másnak nem adatott meg" – fejtette ki.



A pénteki robbanásban vélhetően nyolcan haltak meg. Egy holttestet még nem találtak meg a mentőcsapatok.



A hatóságok hat személyt vettek őrizetbe.