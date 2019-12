Állati

A mangalica egy híres román sertésfajta a libertatea.ro újságírója szerint - videóval

hirdetés

A libertatea.ro arról számolt be, hogy Romániában járt a YouTube egyik híres gasztro-vloggere, Mark Wiens. A 33 éves férfi csatornáján egyébként már 5,2 millió feliratkozó van, így romániai körútja is magas nézettségnek örvend.



A cikkből kiderült, hogy a vloggert elvitték a Prahova megyei Tohani-ban található Dákok Farmjára is, ahol mangalicahúsal kínálták, az ínyenc pedig nagyon el volt ragadtatva a sültektől.



A bulvárlap újságírója cikkében elmesélte a mangalica történetét is, miszerint a fajta a báznai mellett az egyik leghíresebb román sertés, és húsának kiváló élettani hatásai vannak.



A mangalica egyébként Magyarországon őshonos világhírú sertésfajta, amelyről bővebben ITT Wikipédia és ITT mangalica.com olvashat - írta a Székelyföld.ma.